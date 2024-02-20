Депутат Госдумы предложил провести реформу российского шоу-бизнеса

Российскому шоу-бизнесу необходимы реформы, считает музыкант, певец и депутат Госдумы Денис Майданов. Их необходимость он обосновал на примере популярного шоу «Голос». В интервью телеканалу «360» он заявил, что оно не дает стране талантливых исполнителей, а поэтому требует изменений.

По словам Майданова, в шоу-бизнесе в России есть две модели поддержки молодых исполнителей, одна из которых – шоу, подобные «Голосу». По его словам, его участникам уделяют внимание только во время выпуска программ, а после – забывают с началом очередного сезона. При этом не у всех исполнителей есть возможность писать собственную музыку.

«Кому-то не дано писать — значит, работай с композиторами, ищи музыкальный материал и создавай эту субкультуру для того, чтобы ты имел собственный репертуар, за которым пойдут люди», — считает Майданов.

По мнению певца, «Голосу» нужны продюсеры как это было в «Фабрике звезд», которая выпустила артистов, поющих по сей день.

Напомним, в январе стартовал новый сезон шоу «Голос» с обновленным составом наставников – одним из них стала певица Zivert.

Ранее Майданов раскритиковал Филиппа Киркорова за поездку в ДНР.