Майданов обрушился с критикой на Киркорова за «радикальные» поступки

Музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов раскритиковал певца Филиппа Киркорова за то, что он в качестве извинений поехал с выступлением в Донбасс. Он назвал этот поступок неестественным, отметив, что он был бы уместен только до скандала из-за участия «поп-короля» в «голой» вечеринке.

По словам Майданова, поездка Киркорова для большинства людей была не очень желаемым событием на фронте, выглядела странно и «как-то неестественно». Было очевидно, что он совершает ее только из-за желания исправить свое положение, считает депутат.

«Наверное, эту ситуацию ему надо было отпустить, но медленно и верно исправлять. Вот так радикально поехать на фронт с другой стороны, но не все артисты это делают», — подчеркнул Майданов в беседе с телеканалом «360».

При этом к поездке Киркорова отнеслись бы иначе, если бы она произошла раньше, считает депутат.

«Вот если бы это сразу было, не в порядке исправления: «Ой, я виноват, давайте я съезжу в Донбасс и простите меня»», — заявил Майданов.

Напомним, Киркоров в конце декабря попал в скандал после участия в «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Позднее он извинился, однако все равно столкнулся с негласным запретом и отменой эфиров. В феврале исполнитель съездил в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными и вручил им подарки. Также он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

Ранее стало известно, что Киркоров привез детям в Макеевку куклы в виде себя.