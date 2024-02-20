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Милош Бикович заявил о скандалах в шоу-бизнесе

Актер Милош Бикович заявил, что в шоу-бизнесе надо создавать скандалы

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Актер Милош Бикович заявил в беседе с «Пятым каналом», что в шоу-бизнесе необходимо создавать скандалы.

Бикович таким образом прокомментировал то, что его лишили роли в сериале «Белый лотос».

«Это так надо. Надо создавать скандалы, раз ты уже зашел в мир шоу-бизнеса», — заявил артист.

В январе министерство иностранных дел Украины обратилось к телеканалу HBO, выступающему платформой для сериала, и выразило свою обеспокоенность тем, что актер Милош Бикович поддерживает Россию в связи с началом специальной военной операции (СВО). В результате артист покинул проект «Белый лотос», и HBO принял решение расторгнуть с ним контракт.

О том, что Бикович потерял роль в новом сезоне сериала «Белый лотос», HBO сообщил 3 февраля. Он заявил, что его участие в проекте больше невозможно, поскольку он был не готов «менять свои принципы».

7 февраля издание Deadline сообщило, что в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос» роль, которую изначально должен был исполнить Милош Бикович, досталась болгарскому актеру Джулиану Костову.

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