Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Звезда «Мастера и Маргариты» рассказала о работе с немецким актером

Актриса Юлия Снигирь заявила, что ей было несложно с Аугустом Дилем на съемках

close
100%
АМЕДИА

Актриса Юлия Снигирь призналась в беседе с РИА Новости, что у нее не возникло никаких сложностей с немецким актером Аугустом Дилем на съемках фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита».

Снигирь сыграла Маргариту в новой экранизации романа Михаила Булгакова, а Диль — Воланда. Артистка отметила, что немецкому актеру нравилось оригинальное произведение, и он быстро влился в съемочную группу.

«Они здорово сработались с Женей Цыгановым, постоянно болтали на немецком и очень подробно обсуждали свои сцены», — поделилась актриса.

Снигирь добавила, что это не первый ее опыт работы с иностранными актерами. До этого она снималась с Джудом Лоу в сериале «Новый папа». Она призналась, что ей было комфортно на съемках проекта. Артистка назвала Джуда Лоу открытым человеком и хорошим партнером.

12 февраля стало известно, что фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в уикенд третий раз подряд. По данным портала kinobusiness.com, в общей сложности картина собрала уже почти 1,5 млрд рублей.

Ранее звезда «Мастера и Маргариты» объяснила успех фильма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами