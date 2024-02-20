Звезда «Мастера и Маргариты» рассказала о работе с немецким актером

Актриса Юлия Снигирь призналась в беседе с РИА Новости, что у нее не возникло никаких сложностей с немецким актером Аугустом Дилем на съемках фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита».

Снигирь сыграла Маргариту в новой экранизации романа Михаила Булгакова, а Диль — Воланда. Артистка отметила, что немецкому актеру нравилось оригинальное произведение, и он быстро влился в съемочную группу.

«Они здорово сработались с Женей Цыгановым, постоянно болтали на немецком и очень подробно обсуждали свои сцены», — поделилась актриса.

Снигирь добавила, что это не первый ее опыт работы с иностранными актерами. До этого она снималась с Джудом Лоу в сериале «Новый папа». Она призналась, что ей было комфортно на съемках проекта. Артистка назвала Джуда Лоу открытым человеком и хорошим партнером.

12 февраля стало известно, что фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в уикенд третий раз подряд. По данным портала kinobusiness.com, в общей сложности картина собрала уже почти 1,5 млрд рублей.

Ранее звезда «Мастера и Маргариты» объяснила успех фильма.