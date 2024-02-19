Стало известно, сколько может стоить парик сменившего образ Филиппа Киркорова

Парик певца Филиппа Киркорова, в котором он появился на съемках шоу «Маска», может стоить несколько десятков тысяч долларов (пару миллионов рублей). Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал модный аналитик Максим Зарипов.

«У Киркорова всегда редели волосы, а он этого (облысения. — Прим. ред.) очень боится. Он же должен выглядеть как «король». Это заметно, потому что у него другая структура волос совсем. Я думаю, что парик Киркорова натуральный. Скорее всего, заграничный, авторский и люксовый – он еще может себе такое позволить», — сказал эксперт.

По его мнению, певец решил изменить имидж, чтобы вернуть лояльность публики после «голой» вечеринки. Зарипов отметил, что изменением прически и одежды Киркоров также хочет «показать свою мужскую стать».

16 февраля сообщалось, что Филипп Киркоров появился в тизере первого выпуска пятого сезона шоу «Маска» в другом образе. Он отказался от пестрых нарядов со стразами и выбрал более строгий черный костюм. Также Киркоров надел черный парик и очки для зрения.

Ранее Киркоров привез детям в Макеевку куклы в виде себя.