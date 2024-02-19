Звезда «Слова пацана» раскритиковал пластику ради карьеры

Актер Никита Кологривый заявил в беседе с NEWS.ru, что пластические операции и установка виниров не ускорят путь к славе.

Кологривый рассказал, что артист ценен «нутром» и жизненным опытом.

«А артисты, которые делают виниры, пластику, это очень долгая дорога, я за это время снимусь в пяти фильмах. Поэтому трудись, работай и учись, и к тебе сам режиссер подойдет и скажет: пожалуйста, снимись в моем фильме», — поделился актер.

Кологривый назвал учебу «зоной конкуренции». По его словам, в этот период необходимо «бороться» с лучшими и достигать новых результатов. Он также посоветовал молодым артистам «пахать».

«Долго, нудно, сложно, и никакой халявы, все, что легко, это не про тебя», — заключил артист.

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Ранее Виторган высмеял Никиту Кологривого после критики Козловского.