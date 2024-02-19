Звезда «Форс-мажоров» рассказал об общении с игравшей его избранницу Меган Маркл

Герцогиня Сассекская, жена британского принца Гарри и бывшая актриса Меган Маркл оборвала связь с коллегами по сериалу «Форс-мажоры». Об этом сообщает The Sun.

Звезда «Форс-мажоров» Патрик Дж. Адамс, избранницу которого Маркл играла семь лет, признался, что не общается с ней.

«Ноль. Нет, никакой коммуникации», — сказал он.

До этого в беседе с Radio Times он рассказывал, что ему страшно даже пытаться наладить контакт с Маркл.

«Меня пугает сама идея того, что нужно сломать определенные стены ради этой беседы. После рождения детей мы немного писали друг другу и посылали подарки, но я немного боюсь. Чистый страх», — признался он.

При этом и Адамс с женой, и актрисы Джина Торрес и Сара Рафферти, также игравшие в сериале, были гостями свадьбы Меган Маркл и принца Гарри в 2018 году.

Накануне Меган Маркл захотела написать собственную биографию после выхода скандальной книги журналиста Омида Скоби «Эндшпиль».

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