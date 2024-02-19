В Москве стартовал фестиваль документальных фильмов об участниках СВО

В Москве стартовал фестиваль «Кино на службе Отечеству», посвященный показу документальных фильмов об Отечестве и людях-патриотах своей страны, сообщается в Telegram-канале «Союз отцов России».

В первый день работы фестиваля в музее Победы зрителям покажут 5 фильмов.

В рамках работы фестиваля участники и авторы фильмов примут участие в живом диалоге по темам семьи в современном кинематографе, отца как фундамента семьи и художественных методов, раскрывающих тему любви и ответственности в кино.

Также в рамках фестиваля на интерактивной площадке «Отец. Отчий дом. Отечество» представят фильмы «Отцы. Добрый танк», «Выстрел», «Фагот» и «У края бездны».

Напомним, передвижной фестиваль «Кино на службе Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина.