Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Вологде заменили спектакль по книге Линор Горалик*

«ТеСЛа»: спектакль по книге Линор Горалик заменят в Вологде

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Спектакль по книге писательницы Линор Горалик (признана в РФ иностранным агентом) «Агата возвращается домой» заменили на другую постановку. Об этом сообщает Театральная Студийная Лаборатория «ТеСЛа» во «Вконтакте».

Постановка должна была пройти 24 февраля в Вологде. Вместо нее поставят проект Анастасии Вавиловой «Хочу быть». По данным «ТеСЛа», спектакль отменили в связи с тем, что настоящий материал произведен иностранным агентом. Министерство юстиции Российской Федерации внесло в список иностранных агентов Линор Горалик в августе 2023 года.

8 мая 2023 года Линор Горалик исключили из программы международного литературного Prima Vista после протеста украинских поэтесс Анны Грувер и Олены Гусейновой.

Председательница фестиваля Криста Ару объяснила исключение писательницы тем, что «необходимо снизить градус напряжения среди иностранных гостей».

Поэтесса Олена Гусейнова заявила, что на данный момент «невозможно обсуждать проблемы, связанные с русской культурой», поэтому она против выступления Горалик. Кроме того, Гусейнова считает, что онлайн-издание писательницы «ROAR — Вестник оппозиционной русскоязычной культуры» защищает русскоязычных.

Ранее из библиотек Германии стали массово воровать редкие русские книги.

*  признана в РФ иностранным агентом
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами