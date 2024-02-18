В Вологде заменили спектакль по книге Линор Горалик*

Спектакль по книге писательницы Линор Горалик (признана в РФ иностранным агентом) «Агата возвращается домой» заменили на другую постановку. Об этом сообщает Театральная Студийная Лаборатория «ТеСЛа» во «Вконтакте».

Постановка должна была пройти 24 февраля в Вологде. Вместо нее поставят проект Анастасии Вавиловой «Хочу быть». По данным «ТеСЛа», спектакль отменили в связи с тем, что настоящий материал произведен иностранным агентом. Министерство юстиции Российской Федерации внесло в список иностранных агентов Линор Горалик в августе 2023 года.

8 мая 2023 года Линор Горалик исключили из программы международного литературного Prima Vista после протеста украинских поэтесс Анны Грувер и Олены Гусейновой.

Председательница фестиваля Криста Ару объяснила исключение писательницы тем, что «необходимо снизить градус напряжения среди иностранных гостей».

Поэтесса Олена Гусейнова заявила, что на данный момент «невозможно обсуждать проблемы, связанные с русской культурой», поэтому она против выступления Горалик. Кроме того, Гусейнова считает, что онлайн-издание писательницы «ROAR — Вестник оппозиционной русскоязычной культуры» защищает русскоязычных.

Ранее из библиотек Германии стали массово воровать редкие русские книги.