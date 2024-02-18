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Из библиотек Германии стали массово воровать редкие русские книги

В библиотеках Германии пожаловались на массовое воровство редких русских книг

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Из немецких библиотек стали массово воровать старинные книги русских писателей. Об этом пишет газета Bild.

По данным издания, некоторые европейские эксперты обвиняют в преступлениях российские власти.

Отмечается, что в январе 2024 года из Берлинской государственной библиотеки украли пять томов, включая три книги Александра Пушкина — «Братья разбойники» 1827 года, «Борис Годунов» 1831-го и «Кавказский пленник» 1828-го. На черном рынке их стоимость превышает €100 тысяч евро (примерно 9,9 млн рублей).

Также из Баварской государственной библиотеки украли две русских книги. На кражи русских книг жаловались в Саксонии.

Обозреватель Bild Диана Кассаль пишет, что злоумышленники используют поддельные паспорта, выдавая себя за исследователей русской литературы XIX века. Они сканируют каждую страницу редкой книги, изготавливают ее копию и подменяют ею оригинал, забирая его себе.

До этого во Франции задержали группу преступников, занимавшаяся похищением из библиотек городов Европы прижизненных изданий российских писателей Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова.

Ранее во Франции поймали банду грузин, воровавших редкие книги Пушкина.

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