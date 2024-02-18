Егор Крид пожаловался на дезориентацию и рассказал о проблемах со здоровьем

Рэпер Егор Крид на прямой трансляции Twitch рассказал, что в последнее время страдает от дезориентации в пространстве.

«В последние несколько месяцев я стал замечать у себя дезориентацию. Я могу спокойно сидеть в кафе, и у меня начинает кружиться голова. Как будто я проехался на яхте или на лодке, и теперь остается остаточное движение. Или как будто я вышел из поезда и осталось покачивание», — пояснил Крид.

Музыкант начал переживать за свое здоровье и сходил на обследование. Выяснилось, что из-за особенностей организма Крида его мозгу недостает кислорода — именно это провоцирует головокружение. Артисту выписали курс медикаментов для улучшения кровоснабжения, а также порекомендовали носить воротник Шанца по 40 минут в день.

«У меня уже много лет искривлена носовая перегородка. Из-за проблемы с носом у меня меньше поступает кислорода в голову. И мне говорят, что нужно сломать нос – сделать операцию, чтобы он нормально дышал», — резюмировал Крид.

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