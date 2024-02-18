Бывшая солистка группы «Мираж» рассказала о возлюбленном: «Строил ракеты»

Певица Маргарита Суханкина призналась в шоу «Секрет на миллион», что ее возлюбленный — бывший военный.

По словам Суханкиной, ее партнер раньше строил ракеты, однако сейчас не имеет постоянного места работы. Артистка рассказала, что мужчина постоянно «рвется» трудоустроиться, однако она против.

«У него в интернете свои какие-то заморочки. И плюс на выездах он помогает людям справляться с техническими трудностями», — поделилась певица.

Суханкина отметила, что возлюбленный занимается домашним хозяйством, поддерживает дом в порядке и постоянно что-то чинит. Исполнительница уточнила, что не собирается выходить замуж за партнера.

В феврале Суханкина призналась, что стала выглядеть моложе после того, как похудела на 30 кг благодаря операции по уменьшению желудка. Звезда решилась на такие кардинальные меры, когда поняла, что сама уже не справляется с лишним весом.

Суханкина не жалеет о том, что решилась на операцию. По ее словам, теперь ей нравится то, как она выглядит. Она также добавила, что процесс ее похудения не был резким, поэтому ей не пришлось отрезать кожу после процедуры.

Ранее экс-солистка «Миража» рассказала, как ее сына чуть не покалечили в школе.