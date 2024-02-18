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Лера Кудрявцева заявила о предстоящей операции после травмы колена

Телеведущая Кудрявцева заявила, что планирует операцию на следующей неделе

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leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире НТВ рассказала, что планирует сделать операцию на колене на следующей неделе.

«В итоге порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Травмы серьезные. Надеюсь, что на следующей неделе сделаем операцию, будет какой-то реабилитационный период. Чтобы восстановить ногу, нужно более полугода», — уточнила Кудрявцева.

При этом телеведущая добавила, что врачи посоветовали ей начинать ходить самостоятельно практически сразу после операции. Кудрявцева призналась, что сломала ногу «по чистой случайности» во время репетиции танца для нового шоу. По словам артистки, ей просто нужно было прыгнуть на сцене, как вдруг она услышала хруст и почувствовала резкую боль.

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