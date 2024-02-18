Певица Слава была вынуждена пойти к психологу после длительных проблем со здоровьем

Певица Слава в беседе с корреспондентами НТВ рассказала, что у нее начался сильный кашель на фоне стресса из-за плотного рабочего графика.

«Все это было на нервах, я не могла петь, я постоянно кашляла. Врачей пять обошла, сделала и флюорографию, и чего только не делала, и в итоге мне сказали, что у меня был просто коклюш», — вспомнила Слава.

Она уточнила, что кашель длился семь месяцев, за это время она ни разу не отменила концерт из-за своего состояния. После выздоровления Славе понадобилась помощь психолога, хотя она всегда предвзято относилась к посещению такого рода специалистов.

«Сказали, что у меня заканчивается серотонин, его надо пополнять, когда ты высушен, когда у тебя постоянный стресс, когда у тебя нагрузка. Это было очень тяжело. Я уже сама физически не могла с этим справиться, и голова моя тоже не справлялась, ни душа, ни тело», — посетовала Слава.

Певица заверила, что сейчас чувствует себя спокойно и уверенно. Артистка прошла курс приема антидепрессантов и теперь не хочет вспоминать о пережитом периоде.

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