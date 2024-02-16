«Хозяин» представит Россию на международном кинофестивале в Сербии

Фильм «Хозяин» российского режиссера Юрия Быкова вошел в программу международного кинофестиваля FEST в Белграде (Сербия). Об этом сообщается на сайте смотра.

Политический триллер представит Россию в основной конкурсной программе 52-го международного кинофестиваля.

По сюжету семья становится свидетелем аварии на трассе, спастись удается влиятельному силовику. Между главой семьи и силовиком завязывается «взаимовыгодная» дружба, которая оборачивается

Мировая премьера фильма «Хозяин» прошла в 2023 году в рамках Международного кинофестиваля в Женеве (GIFF).

FEST пройдет с 23 февраля по 3 марта 2024. Смотр откроется картиной «Оставленные» Александра Пэйна.

Накануне российский фильм «Туда и обратно» режиссера Олега Асадулина производства кинокомпании «Соль» был удостоен главной награды в секции «Духовное кино» на 22-м международном кинофестивале в Дакке, Бангладеш.

Продюсер фильма Анна Шалашина рассказала, что награду вручили ей как представителю России, поскольку никого из авторов картины на фестивале не было. Она также отметила, что программа фестиваля была очень насыщенной, представлено было более 250 фильмов из разных стран.

Ранее Ваня Дмитриенко рассказал о первых концертах.