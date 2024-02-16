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Сергей Жуков рассказал, как дочь помогает ему выбирать участников на «Новой фабрике звезд»

Певец Сергей Жуков сравнил дочь Нику с маячком на съемках «Новой фабрики звезд»

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sezhukov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Сергей Жуков в разговоре с kp.ru заявил, что 15-летняя дочь Ника помогает ему отбирать участников телешоу «Новая фабрика звезд».

«Сама захотела прийти, сама все просидела, увидела кучу исполнителей. И еще она мой классный маячок. То есть он загорается, когда видит своего краша. Я-то уже из другого поколения. А она говорит: «Ты вот этого видел? Вот этого кудрявого!» И я задумываюсь», — вспомнил Жуков.

При этом музыкант отметил, что его дочь пока не хочет принимать участие в кастинге «Новой фабрики звезд». Жуков заверил, что поддержит ее, если Ника решится, однако не будет использовать свои связи. Солист «Руки вверх» считает, что если человек не умеет петь и не старается научиться, то это не получится скрыть от зрителя.

«Просто она и правда поет, танцует, работает над собой. Но вот она сидит здесь и говорит: «Не-не. Я не пойду». Но зато она научилась чему-то», — резюмировал артист.

Ранее Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) рассказал о неудачных кастингах в Израиле.

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