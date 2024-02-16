Петросян не стал отменять концерт на фоне слухов о болезни

Юморист Евгений Петросян заявил в беседе с ТАСС, что его концерт в Москве не отменен.

Мероприятие пройдет 2 марта, как и было запланировано. Петросян не стал вдаваться в подробности — он лишь уверил, что зрители смогут увидеть его на ближайшем выступлении, несмотря на слухи о болезни.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что комик находится в реанимации, после того, как артисту провели операцию на руке.

11 февраля сообщалось, что Петросян упал во время прогулки по Лесной улице в Москве, после чего его увезли на «скорой» с переломом предплечья со смещением. Отмечалось, что артисту предстоит операция — ему в руку планируют вставить титановые пластины.

При этом сам артист опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации, заявив, что находится в больнице на «обычной проверке».

Позднее появились новости, что у Петросяна выявили хроническую гипертонию.

13 февраля стало известно, что супруга юмориста Татьяна Брухунова уехала в Китай на фоне сообщений о его госпитализации. Супруга близкого друга Петросяна Георгия Терикова в беседе с изданием mk.ru рассказала, что не смогла связаться с Брухуновой

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