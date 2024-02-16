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Солист «Руки Вверх!» вспомнил, как стал заложником террористов

Певец Сергей Жуков заявил, что был в заложниках у террористов

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Global Look Press

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал в беседе с «Пятым каналом», что находился в заложниках у террористов.

По словам Жукова, инцидент произошел в 90-е в Тбилиси. Артист не стал делиться подробностями происшествия.

«И не узнаете, потому что в фильм это не вошло. Но когда-нибудь мы и об этом снимем. Нет, чего только не было. Это был вообще кошмар, те времена были очень страшными», — поделился исполнитель.

В феврале Telegram-канал Shot сообщил, что Сергей Жуков выиграл суд у бара «Руки вверх» в Иркутске.

По данным издания, Арбитражный суд Иркутской области обязал владельца бара ООО «ЭРВИКО» выплатить Жукову миллион рублей компенсации за использование его товарного знака и 29 тысяч рублей судебных расходов. Также хозяин заведения должен сменить имя бара. Теперь вместо «Руки вверх» он называется РВБ.

В 2022 году Жуков возмутился, что заведение использует название его группы. Представители артиста сфотографировали все вывески и надписи, на которых фигурируют «Руки Вверх!» и оценили ущерб от использования каждой в 200 тысяч рублей.

Ранее солист «Руки Вверх!» возглавил «Новую Фабрику звезд».

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