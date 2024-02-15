Айза раскрыла, сколько потратила на пластику

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в беседе с Super, что планирует сделать пластику груди.

Айза пройдет хирургическую процедуру по уменьшению и подтяжке груди без использования имплантов. Она также хочет сделать коррекцию рубцов, оставшихся с прошлых операций. Блогерша объяснила, что ее бюст стал не таким «бодрым» после рождения второго сына Элвиса и похудения.

«На фоне подтянутого тела она выглядит не так весело, да и старые шрамы очень растянулись. Все женщины, которые разбираются в пластике, знают, что операцию на грудь сложно сделать один раз и на всю жизнь. Она вечно растягивается: то беременность, то кормление, то цикл. Это как маникюр: раз в 5-10 лет надо делать коррекцию», — поделилась бизнесвумен.

Айза рассказала, что потратила на новую пластику 1,5 миллиона рублей. Звезда отметила, что в будущем (через семь-десять лет) сделает подтяжку нижней части лица.

«Я помешана на своей внешности и очень многого требую от себя. Неуверенность или психическое расстройство — на этот вопрос вам ответит мой психотерапевт», — заявила блогерша.

В сентябре 2023 года Айза рассказывала, что жалеет об операции на грудь. Блогерша назвала увеличение груди «самой большой и единственной ошибкой». Остальные хирургические вмешательства ее устраивают.

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