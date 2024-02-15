Бывший муж Ольги Бузовой стал отцом в пятый раз

Футболист и блогер Дмитрий Тарасов сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его жена Анастасия Костенко родила сына.

Тарасов опубликовал кадры из больницы, на которых показал супругу и новорожденного в пеленках. Он поблагодарил жену за рождение малыша и назвал ее героиней.

«Друзья, все прошло хорошо, чуть-чуть устал. Шеф вон там лежит. Мама в порядке полном», — рассказал спортсмен.

Для Анастасии Костенко новорожденный стал четвертым ребенком. Пара воспитывает сына Алексея и двух дочерей — Милану и Еву. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В феврале Бузова высмеяла бывшего мужа в шоу «Это нормально?». Она отметила, что спортсмена «уже не знают», хотя когда-то он был популярным.

Ранее Бузова встала на колени и обратилась к будущему мужчине.