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Бывший муж Ольги Бузовой стал отцом в пятый раз

Блогерша Анастасия Костенко родила сына

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tarasov23/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Футболист и блогер Дмитрий Тарасов сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его жена Анастасия Костенко родила сына.

Тарасов опубликовал кадры из больницы, на которых показал супругу и новорожденного в пеленках. Он поблагодарил жену за рождение малыша и назвал ее героиней.

«Друзья, все прошло хорошо, чуть-чуть устал. Шеф вон там лежит. Мама в порядке полном», — рассказал спортсмен.

Для Анастасии Костенко новорожденный стал четвертым ребенком. Пара воспитывает сына Алексея и двух дочерей — Милану и Еву. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В феврале Бузова высмеяла бывшего мужа в шоу «Это нормально?». Она отметила, что спортсмена «уже не знают», хотя когда-то он был популярным.

Ранее Бузова встала на колени и обратилась к будущему мужчине.

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