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Общественники попросили отменить концерт Геннадия Хазанова

Mash: главу СК Бастрыкина попросили отменить концерт Геннадия Хазанова

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Общественники из движения «Ветераны России» попросили главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова попросили отменить концерт артиста Геннадия Хазанова в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, общественники написали в своем заявлении, что Хазанов уехал из России после начала СВО, а потом записал видео, в котором назвал любовь к родине чувством, «присущим рабам». По их мнению, таким образом артист якобы скрытно поддерживает вооруженные силы Украины.

Общественники требуют проверить Хазанова по делу о дискредитации российской армии. Выступление должно состояться 15 февраля. Как отмечает Mash, если правоохранители найдут нарушения, то мероприятие может сорваться.

В марте 2022 года Хазанов уехал из России, где несколько месяцев проводил время в Латвии. По словам ближайшего окружения актера, там он проходил лечение, однако подробности заболевания не были известны.

В августе того же года Хазанов опроверг домыслы о своей эмиграции из России. Тогда он попросил внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Артист рассказал, что намерен выступать в постановках «Ленкома».

Ранее в Москве заочно арестовали актер Алексея Панина.

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