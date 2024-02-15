Пригожин вспомнил об обиде Валерии из-за маски Ананаса

Продюсер Иосиф Пригожин вспомнил, как его жена, певица Валерия, обиделась на него из-за шоу «Маска». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

По словам Пригожина, Валерия «жутко» обиделась на него из-за того, что тот скрыл свое участие в программе. Продюсер выступал в костюме Ананаса. Певица является членом жюри проекта с 2020 года.

«Она со мной три дня не разговаривала. А потом еще и сказала: «Может, ты так налево ходишь?» — рассказал продюсер.

Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

В октябре 2023 года Валерия рассказала, что не простит измену мужу. Артистка заявила, что не будет терпеть такого отношения и сразу уйдет. Она уточнила, что Пригожин даже не давал ей повода, чтобы усомниться в его преданности и любви.

Сам Пригожин назвал любовь главным успехом их крепкого брака. Также он заявил о необходимости видеть свои ошибки и вовремя их признавать.

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