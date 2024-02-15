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На кинокомпанию Алексея Учителя подали в суд на миллион рублей

«Звездач»: на кинокомпанию режиссера Алексея Учителя подали в суд

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

На кинокомпанию режиссера Алексея Учителя подали в суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным Telegram-канала, ООО «Национальное музыкальное издательство» подало иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга на кинокомпанию режиссера «Творческо-производственное объединение «Рок».

Издательство требует от киностудии миллион рублей из-за нарушений авторских прав. В каком именно проекте они были нарушены, не уточняется. Заседание состоится 20 марта.

В декабре 2021 года наследники музыканта Виктора Цоя обратились в московскую полицию из-за фильма Алексея Учителя «Цой».

Истцы утверждали, что договор, якобы подписанный Учителем и бывшим штатным фотографом Ленконцерта Виктором Елизаровым, предположительно был сфальсифицирован. Заявители считают, что подпись фотографа существенно отличается от стоящей под договором со студией «Рок».

В договоре указано, что снимавшая фильм о лидере группы «Кино» студия «Рок» получала права на использование фотографии музыканта.

Снимок уже становился предметом спора в гражданском суде о нарушении авторских прав, и процесс выиграл Учитель, предоставивший соглашение с Елизаровым.

Ранее в Москве заочно арестован актер Алексей Панин.

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