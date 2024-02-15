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Дима Билан объяснил, почему пришел на «голую» вечеринку Ивлеевой

Певец Дима Билан назвал посещение вечеринки Ивлеевой частью профессии

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bilanofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Дима Билан назвал в беседе с Woman.ru частью своей профессии посещение мероприятий подобных «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой.

Билан заявил, что приглашение на это мероприятие было из разряда обычных светских вечеров. Он уточнил, что знал о дресс-коде, но каждый понял его по-своему.

«В моем понимании он выглядел так: водолазка, объемный плащ, брюки и ботинки», — поделился исполнитель.

Билан отметил, что не мог заранее знать, что позволит себе надеть тот или иной человек. По словам певца, он может отвечать только за себя.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

После мероприятия Ивлеевой некоторых участников начали вырезать из эфиров и отменять концерты по просьбам общественников. К примеру, из-за скандала Лолита не смогла выступить в десятках городах России.

Ранее Лолита обратилась к общественникам после отмены концертов.

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«Голая» вечеринка Ивлеевой
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