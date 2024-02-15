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У Любови Казарновской выманили миллион, припугнув украинским террористом

Оперная певица Казарновская стала жертвой мошенников

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Владимир Трефилов/РИА Новости

У оперной певицы Любови Казарновской выманили почти миллион рублей, припугнув ее несуществующими связями с украинским террористом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Известно, что Казарновской написал якобы коллега, сообщивший, что ее персональные данные украли мошенники и ей нужно ждать звонка от спецслужб. Через некоторое время ей позвонил человек, представившийся майором ФСБ и сообщивший, что с ее счета похитили и отправили на счета находящегося в федеральном розыске украинского террориста деньги.

Затем злоумышленник предложил 67-летней певице пойти в офис банка, снять 895 тысяч рублей и отправить их на «безопасные счета». Позже Казарновская узнала о взломе аккаунта коллеги, с которого ей писали, и обратилась в полицию.

Накануне актриса Валерия Ланская призналась, что мошенники взломали ее аккаунт в социальных сетях.

По словам Ланской, злоумышленники подделали ее голос с помощью нейросети и просили деньги от ее имени у знакомых. Посредством голосовых они спрашивали у коллег актрисы занять сумму от 30 до 70 тысяч рублей.

Ранее Киркорова упрекнули за спетую военным в ДНР песню украинской артистки.

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