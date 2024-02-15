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Собчак поддержала Лолиту на фоне отмены выступлений

Журналистка Собчак призвала общественников оставить в покое Лолиту и Киркорова

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Осторожно: Собчак/YouTube

Журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале осудила травлю певицы Лолиты Милявской и артиста Филиппа Киркорова.

«Какой закон она нарушила? Сколько можно еще искать «врагов» и пятую колонну? Это же превратилось просто в зачистку конкурентов и бесконечное параноидальное выискивание «кто же еще враг». Зачем устраивать это все?» — написала телеведущая.

Собчак призвала общественников, которые выступают за отмену концертов артистов, оставить их в покое. Она заявила, что Милявская всегда «плакала и сопереживала людям, потерявшим дома в бомбежках», отметив, что певица помогала нуждающимся еще до скандала с «голой» вечеринкой Ивлеевой.

Недавно Милявская в соцсетях возмутилась общественникам и обратилась к ним напрямую с фразой: «А где вы были?» Лолита рассказала, что на протяжении нескольких лет выступала в госпиталях во время разных вооруженных столкновений покупала аппаратуру для больниц. Она также спонсировала операции для людей с тяжелыми заболеваниями.

Милявская заявила, что никогда не придавала огласки своей благотворительной деятельности, так как считала это «неинтеллигентным».

Ранее критик Сергей Соседов назвал беззаконием отмену концертов Лолиты.

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