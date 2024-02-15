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Милохин порассуждал о фите с Shaman: «Прикольно»

Блогер Даня Милохин признался, что готов спеть вместе с Shaman

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Блогер Даня Милохин заявил, что смог бы выступить с певцом Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) на одной сцене. Об этом тиктокер рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Макарена».

«Прикольная тема. Я бы даже сделал дрилл версию песни «Я — русский». Это даже не зашкварненько», — порассуждал блогер.

Милохин также предположил, что рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) не стал бы осуждать своего друга из-за дуэта Дроновым, а лишь посмеялся. Кроме того, тиктокер вспомнил, что у него запланирован бой в Дубае, в начале которого он планирует выйти с флагом и под гимн России.

В той же беседе Милохин признался, что очень скучает по России, однако тиктокер больше не намерен навсегда оставаться в стране. Блогер объяснил свое решение тем, что планирует стать мировой звездой и выйти на «другой тип популярности». Кроме того, по словам тиктокера, жизнь за границей мотивирует его: приходится «выкручиваться», что заставляет двигаться вперед.

Также Милохин назвал несколько вещей в России, по которым он скучает, — по русским девушкам, которых он назвал родными и красивыми, а также друзьям.

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