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Милохин о России: «Очень скучаю»

Блогер Даня Милохин признался, что скучает по России и русским девушкам

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Пресс-служба Premier

Блогер Даня Милохин заявил, что хотел бы вернуться в Россию, однако тиктокер больше не намерен навсегда оставаться в стране и назвал себя «человеком мира». Этим Милохин поделился в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Макарена».

«Честно, братан, очень скучаю [по России]. Я бы с удовольствием вернулся и хотел бы получить возможность приезжать без проблем, чтобы cниматься в шоу и давать интервью…Там появилось очень много новых шоу и типов, с которыми хочется снимать тиктоки, делать коллаборации», — заявил блогер.

Однако, признался Милохин, он не готов оставаться жить в России. Блогер объяснил свое решение тем, что планирует стать мировой звездой и выйти на «другой тип популярности». Кроме того, по словам тиктокера, жизнь за границей мотивирует его: приходится «выкручиваться», что заставляет двигаться вперед.

В то же время Милохин назвал несколько вещей в России, по которым он скучает — по русским девушкам, которых он назвал родными и красивыми, а также друзьям.

8 сентября 2023 года Милохин прилетал в Москву после долгого пребывания в Дубае. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать тиктокера в армию. 11 сентября Милохин улетел из России в Объединенные Арабские Эмираты.

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