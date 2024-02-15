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Билан заявил, что хочет создать свой вокальный конкурс

Певец Дима Билан запланировал организовать свой вокальный конкурс

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Алексей Куденко/РИА Новости

Известный российский эстрадный певец и заслуженный артист России Дима Билан рассказал ТАСС о своих планах создания собственного вокального конкурса, который будет иметь благотворительную составляющую. До этого звезда принимал участие в шоу «Голос. Дети» в качестве наставника.

«Уже впору делать свои конкурсы, это идет само собой ко мне в руки. Я думаю создать что-то собственное, что-то особенное, может связанное с каким-то особенным вокалом, где будет подспудно какая-то благотворительная история», — поделился артист.

Кроме того, Дима Билан выразил готовность рассмотреть предложение об участии в международном конкурсе песен «Интервидение», который может стать альтернативой «Евровидению». Артист отметил, что он рассмотрел бы такую возможность с интересом, если получит приглашение.

До этого Дима Билан попал в скандал, поучаствовав в так называемой «голой вечеринке». Ее в клубе «Мутабор» Ивлеева организовала 20 декабря, по дресс-коду гости должны были прийти в полуобнаженном виде. После мероприятия звездных гостей осудили, многие из них записали видео с извинениями — сама Ивлеева, певцы Филипп Киркоров и Дима Билан. Сообщалось об отмене концертов — в частности, у певицы Лолиты. Кроме того, стало известно, что Анна Asti после скандала улетела из России на всю зиму.

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