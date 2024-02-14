Сергей Соседов назвал беззаконием отмену концертов Лолиты

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заступился в беседе с NEWS.ru за певицу Лолиту Милявскую после отмены ее выступлений по просьбам общественников.

Соседов назвал «форменным беззаконием» то, что концертные площадки отказываются проводить концерты Лолиты из-за просьб активистов. Он уверен, что общественники не имеют права лишать певицу работы. Более того, критик считает, что Милявская должна подать в суд на активистов.

«И никакой храм она строить не должна, это обязанности совершенно других структур. Люди, которые осуждают Лолиту или не любят ее творчество, могут просто не ходить на ее выступления. Но среди россиян есть и тысячи ее фанатов», — заявил телеведущий.

Соседов уверен, что Лолита может лишиться профессии в одном случае, — если она профнепригодна. К примеру, если артистка не может петь или срывает концерт.

14 февраля Милявская заявила, что общественники требуют отменить ее концерты, так как она «недостаточно раскаялась».

Лолита рассказала, что на протяжении нескольких лет выступала в госпиталях во время разных вооруженных столкновений, видела «разные степени увечья» и покупала аппаратуру для больниц. Лолита добавила, что сейчас собирается помогать в восстановлении храма в одном из новых регионов России.

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