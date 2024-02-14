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Бывший муж Бородиной ответил на слухи о пластике невесты

Бывший муж Бородиной Омаров опроверг наличие пластики у невесты

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zimamoscow/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров опроверг в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его невеста Валерия делала пластические операции.

Омаров назвал Валерию «нетронутым цветком».

«И согласитесь, его лучше не портить», — отметил предприниматель.

Омаров встречается с Валерией с 2022 года. В феврале бизнесмен сделал предложение возлюбленной. Омаров опубликовал фотографии, сделанные во время отдыха в Таиланде. На одном из снимков предприниматель стоял на колене перед своей девушкой и держал красную коробку с помолвочным кольцом. На другом кадре влюбленные целовались.

В ноябре 2023-го предприниматель спровоцировал слухи о пополнении в семье. Он публиковал фото, на котором изображен с возлюбленной на вечеринке, напоминающей гендер-пати. На снимке бизнесмен положил одну руку на талию возлюбленной, а другую держал на ее животе.

Сам Омаров не дал четкий ответ, ждут ли они малыша. Однако поклонники уже начали поздравлять бизнесмена с возможным пополнением в семье. Часть подписчиков усомнились в возможной беременности Валерии.

Омаров стал известен после брака с телеведущей Ксенией Бородиной. Они были женаты с 2015 по 2021 год. В их союзе родилась дочь Теона.

Ранее Бузова встала на колени и обратилась к будущему мужчине.

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