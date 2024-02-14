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Бузова встала на колени и обратилась к будущему мужчине

Певица Бузова попросила будущего партнера заставить ее не есть колбасу

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ТНТ

Певица и телеведущая Ольга Бузова встала на колени в шоу «Это нормально?». Об этом сообщает Voice.

Бузова обратилась к будущему возлюбленному. Она попросила заставлять ее не есть «докторскую» колбасу и стереть ее из памяти «любым способом». Она объяснила, что сама не может отказаться от этого продукта.

Бузова отметила, что в прошлом «докторская» колбаса была включена в ее райдер. Недавно певица убрала ее из него, однако это не оставило ее от употребления продукта.

«Я все равно пойду и найду «докторскую» колбасу! Пожалуйста, заставляй меня! Я так хочу, чтобы меня уже наконец заставили хоть что-то сделать!» — призналась телеведущая.

Ольга Бузова сейчас не состоит в отношениях. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Артистка заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В 2019 году Бузова начала встречаться с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

Ранее Ольга Бузова высмеяла бывшего мужа в шоу.

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