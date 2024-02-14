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Умерла звезда «Бриллиантовой руки» актриса Островская

Умерла актриса из «Бриллиантовой руки» Виктория Островская

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Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Актриса Виктория Островская, сыгравшая роль «жрицы любви» в кинокомедии режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале.

«Ушла Виктория Островская, актриса, сыгравшая в «Бриллиантовой руке», — написал он, уточнив, что женщине было 85 лет.

Он пояснил, что ассистент Леонида Гайдая заметил актрису прямо на улице, ее взяли в картину без проб. Героиня Островской прославилась фразой: «Цигель-цигель, ай-лю-лю!». Затем актриса сыграла еще в картине Игоря Ильинского и Аркадия Кольцатого «Старый знакомый» и после этого больше не снималась.

Актриса родилась 1 сентября 1938 года, После окончания Киевского госинститута театрального искусства имени И. Карпенко-Карого некоторое время работала диспетчером на автобазе. После двух эпизодических ролей в кино актриса служила в Днепропетровском академическом театре русской драмы им. М. Горького и Сызранском драмтеатре.

Ранее российский актер внезапно умер после празднования юбилея.

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