Юлианна Караулова вспомнила, как испытала «испанский стыд» на первом свидании

Певица Юлианна Караулова в интервью kp.ru рассказала о самом «кринжовом» свидании в своей жизни.

«Один раз у меня было свидание с молодым человеком. К нам долго не подходил официант. И чтобы привлечь его внимание, молодой человек сбросил все, что лежало на столе, все приборы, салфетки. Честно говоря, я испытала испанский стыд. Я не знаю, почему я сразу не встала и не ушла», — вспомнила Караулова.

Артистка также выразила мнение, что настоящая любовь не проходит через года, а только усиливается, подкрепляется уважением, привязанностью и другими теплыми чувствами.

Незадолго до этого Юлианна Караулова призналась, что сильно поругалась с коллегой Викторией Дайнеко на шоу «Фабрика звезд» из-за лифчика. Караулова объяснила, что в какой-то момент захотела прибраться в ванной. Она договорилась со всеми участницами, чтобы те забрали свои грязные вещи. Однако в уборной остался лифчик Дайнеко. Караулова тогда не знала, чей это бюстгальтер, поэтому оставила его на виду у всех в гостиной.

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