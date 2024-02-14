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Вячеслав Макаров рассказал о неловкой ситуации на съемках «Маски»

Телеведущий Макаров признался, что не узнал Софью Великую на съемках «Маски»

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Вячеслав Макаров/VK

Телеведущий Вячеслав Макаров на «Шоу Воли» вспомнил, как однажды не узнал спортсменку Софью Великую под маской на одноименном шоу.

«Новогодняя Игрушка снимает маску, а я не знаю, кто это… И в наушнике у меня тишина, редакторы подумали, что я знаю гостя», — рассказал Макаров.

При этом артист уточнил, что в последний момент коллеги все-таки подсказали ему имя конкурсанта. Им оказалась российская спортсменка Софья Великая, известная фехтовальщица и двукратная чемпионка Олимпиады. Макаров отметил, что знал об успехах спортсменки, однако не мог узнать Великую в лицо.

Также Макаров пожаловался на специфические условия работы в шоу «Маска» и «Аватар». Телеведущий напомнил, что большую часть времени ему приходится беседовать либо с персонажем, в которого перевоплощаются конкурсанты «Маски», либо вовсе с пустым местом, если речь идет об «Аватаре». В рамках контекста он пошутил, что скоро сможет вести шоу даже без зрителей.

Ранее Малахов вспомнил, как Лазарев отказался сниматься с сидящей в рояле Волочковой.

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