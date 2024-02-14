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Концерт Лолиты отменили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменили концерт Лолиты, запланированный на март

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Petrov Sergey/Global Look Press

Концерт Лолиты Милявской, который должен был пройти в марте в Екатеринбурге, отменили. Об этом РИА Новости сообщили в дирекции развлекательных мероприятий «Екатеринбург — ЭКСПО».

Выступление певицы должно было пройти в столице Урала 21 марта. Накануне продажу билетов приостановили на »Яндекс Афише» и на сайте площадки МТС Live Холл. Кроме того, шоу Лолиты исчезло из перечня событий «ЭКСПО».

«Концерт не состоится по независящим от площадки причинам», — заявила собеседница агентства.

Ранее также был отменен концерт Лолиты, который был запланирован на 19 марта на сцене дворца культуры имени Солдатова в Перми.

До этого стало известно, что во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте, который должен был состояться во Владивостоке 19 марта.

7 февраля мэр Владивостока Константин Шестаков рекомендовал организаторам отменить концерты Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной. В этот же день стало известно, что концерты Орбакайте отменили в Благовещенске и Хабаровске.

Ранее Пригожин ответил на слухи об отмене концертов Орбакайте из-за дружбы с Киркоровым.

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