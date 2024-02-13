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Лерчек попала в ДТП в центре Москвы

Блогерша Лерчек сообщила о ДТП

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что попала в ДТП в центре Москвы.

Машина марки BMW столкнулась с Bentley Чекалиной. Автомобиль влетел, когда Лерчек остановилась, чтобы пропустить пешехода. Блогерша ударилась головой о лобовое стекло и повредила колено. Подушки безопасности в момент аварии не сработали.

После ДТП от машины Чекалиной отвалилась буква N с надписи Bentley на багажнике, также был поврежден бампер. Блогерша выразилась матом о ситуации.

«Жизнь прям испытывает меня. Хз как я головой влетела куда-то в стекло свое и коленом. Подушки не выскочили. Бампер под замену, как я поняла», — поделилась блогерша (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

В марте 2023 года Лерчек стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

В январе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил, что Валерия и Артем Чекалины выплатили долг по налогам в размере 504 миллиона рублей.

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