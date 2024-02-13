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Волочкова о «разоблачительном» фильме про Собчак: «Будет ей же уроком»

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не считает Собчак врагом

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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова заявила в беседе с НСН, что снялась в фильме НТВ про Ксению Собчак «на том же диване», где снимались шесть часов видео с телеведущей для ее YouTube-канала «Осторожно, Собчак».

Волочкова уточнила, что не осуждает Собчак. Артистка заявила, что не держит зла на журналистку и не считает ее врагом. Она пожелала телеведущей «искреннего человеческого счастья». Танцовщица назвала ее очень доброй и умной.

«Пусть все, что происходит в ее жизни, то, что она сделала плохого людям, которых осудила, будет ей же уроком и опытом, и позволит ей стать более доброй и человечной», — заявила балерина.

12 февраля Собчак заявила о намерении подать в суд иск о клевете и защите чести и достоинства после выхода на телеканале НТВ двухсерийного фильма о ней. Она также планирует предъявить обвинения за воровство ее материалов из YouTube и социальных сетей.

Собчак отметила, что весь фильм является «отчаянной натяжкой совы на глобус». Она также отметила, что вся «расследовательская» информация телеканала НТВ о ее домах и перемещениях взята из ее же социальных сетей.

Ранее на НТВ ответили на решение Собчак подать на них в суд.

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