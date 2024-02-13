У Баринова обнаружили перелом после падения

Актеру Валерию Баринову диагностировали перелом отростка позвоночника. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, Баринов сломал правый отросток позвонка грудного отдела. Врачи также подтвердили ушибы грудной клетки. Актер провел всю ночь в институте Склифосовского.

13 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Баринов был госпитализирован после падения по пути в ТЮЗ.

По данным издания, после инцидента Баринов смог подняться и самостоятельно добраться до театра, где ему вызвали «скорую». Врачи диагностировали актеру ушибы грудной клетки и спины.

Сам Баринов сообщил, что «жив». Он отказался делиться подробностями своего пребывания в больнице и самочувствии.

Баринов дебютировал в кино в 1969 году в картине «Шаги по земле». В его фильмографии более 200 работ. Он принимал участие в таких проектах, как «Кадетство», «Калашников», «День выборов», «Казанова в России. Тайная миссия», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Ранетки», «В созвездии Стрельца», «Игра на миллионы», «Абориген», «Красная королева», «Незнайка на Луне».

Ранее жена Петросяна уехала в Китай на фоне сообщений о госпитализации юмориста.