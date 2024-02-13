В Одессе 11 февраля молодежь вышла на Дерибасовскую улицу, чтобы станцевать под хит «Нон-стоп» группы Reflex на русском языке. Кадры опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

На видео можно разглядеть несколько десятков поющих молодых людей.

«Действительно русский город. Одесса отрывается под наши хиты. Вот и славно», — написала Скабеева.

Группа Reflex, уточняют «Аргументы и факты», поддержала Донбасс еще до начала спецоперации России на Украине. Музыканты несколько раз приезжали выступить в ДНР и ЛНР.

В 2017 году Нельсон вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Накануне в Волынской области на Западной Украине вдова солдата ВСУ устроила скандал из-за российской песни, которую молодые люди исполняли на улице.

Ранее Дженнифер Лоуренс стошнило после мемных съемок в шоу с острой едой.