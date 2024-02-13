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Стало известно о многомиллионном долге Петренко по алиментам

«Звездач»: актер Петренко должен почти 10 млн рублей по алиментам

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Игорь Петренко задолжал почти 10 млн рублей по алиментам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, всего долг артиста составляет 9 млн 203 тыс. 99 рублей. Отмечается, что в 2022 году Петренко был должен по алиментам 6 млн рублей, но погасил всю сумму. После этого актер попросил через суд снизить размер выплачиваемых алиментов на их с актрисой Екатериной Климовой общих детей: сыновей Матвея (16 лет) и Корнея (14 лет). Но заявление Петренко вернули в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора.

Петренко и Климова были женаты на протяжении 10 лет: с декабря 2004 года по июль 2014-го.

У Климовой четверо детей от разных браков. Актриса не скрывает, что не справилась бы с ними без помощи матери и сестры, которые в любой момент готовы ее подменить.Звезда родила первенца в 24 года, у нее появилась на свет девочка Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, супруги развелись в 2004 году. Затем на свет появились сыновья от Петренко. А от брака с коллегой Геллой Месхи знаменитость воспитывает дочь Беллу, ей семь лет. По словам артистки, она сохранила хорошие отношения со всеми своими бывшими мужьями и не препятствует их общению с детьми.

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