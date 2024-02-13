Оксана Самойлова и Джиган захотели исполнить мечту «диско-бабушки» с концерта Лазарева

Блогер Оксана Самойлова и ее муж Джиган пригласили «диско-бабушку» с концерта Сергея Лазарева в Москву, чтобы исполнить ее мечту. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Лидия Витальевна, здравствуйте. Мы бы хотели пригласить вас в гости в Москву, исполнить ваше желание. Мы будем очень рады вас видеть, надеемся, что вы не откажетесь от нашего предложения», — добавила Самойлова.

Артистка уточнила, что история пенсионерки ей особенно откликнулась, так как она сама родом из республики Коми.

На недавнем концерте Лазарева в Сыктывкаре пенсионерка Лидия Уляшова попала на видео, ролик с ее зажигательным танцем собрал немало просмотров в соцсетях и стал мемом. Артист решил разыскать женщину после того, как видео с ней набрало миллионы просмотров на его странице. Спустя некоторое время артист заявил, что хочет помочь пенсионерке. Лазарев заверил, что оплатит Уляшовой квартиру.

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