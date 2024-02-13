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Оксана Самойлова и Джиган захотели исполнить мечту «диско-бабушки» с концерта Лазарева

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган пригласили «диско-бабушку» в Москву

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Кадр из прямой трансляции/Оксана Самойлова/VK

Блогер Оксана Самойлова и ее муж Джиган пригласили «диско-бабушку» с концерта Сергея Лазарева в Москву, чтобы исполнить ее мечту. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Лидия Витальевна, здравствуйте. Мы бы хотели пригласить вас в гости в Москву, исполнить ваше желание. Мы будем очень рады вас видеть, надеемся, что вы не откажетесь от нашего предложения», — добавила Самойлова.

Артистка уточнила, что история пенсионерки ей особенно откликнулась, так как она сама родом из республики Коми.

На недавнем концерте Лазарева в Сыктывкаре пенсионерка Лидия Уляшова попала на видео, ролик с ее зажигательным танцем собрал немало просмотров в соцсетях и стал мемом. Артист решил разыскать женщину после того, как видео с ней набрало миллионы просмотров на его странице. Спустя некоторое время артист заявил, что хочет помочь пенсионерке. Лазарев заверил, что оплатит Уляшовой квартиру.

Ранее продюсер Нателла Крапивина назвала Анну Асти ходячей карикатурой Лободы.

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