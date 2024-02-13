Пьеха не смог провести концерт из-за травмы

Певец Стас Пьеха признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не смог спеть на концерте в Орле из-за проблем со здоровьем.

«Я сделал все возможные инъекции, вливания, ингаляции. Но, к сожалению, голос не вернулся. Скорее всего, есть травма, связанная с тем, что вчера я выступал с трахеитом — пел сольный концерт в Воронеже», — заявил артист.

Пьеха добавил, что вышел на сцену перед зрителями в Орле и принес извинения за несостоявшееся выступление. Пьеха отметил, что у него «нет возможности обманывать публику», выступая под фонограмму. Он пообещал вернуться к концертам через несколько дней после того, как поправится и обследуется в ЛОР-клинике.

В конце декабря 2023 года Пьеха осудил артистов, которые больными ходят на работу. Он попросил других артистов воздержаться от похода на съемки и прочие совместные мероприятия.

После публикации ролика с обращением Пьеха признался, что ему начали писать люди с советами наподобие: «Перестаньте думать о болезни, тогда она не попадет в вас». Исполнитель поблагодарил подписчиков за советы, но отметил, что они не работают.

Ранее балетмейстер Цискаридзе признался, что любит мстить обидчикам на сцене.