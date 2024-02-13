«Это настоящий профессионализм»: Николай Цискаридзе о мести

Балетмейстер Николай Цискаридзе в интервью PROZvezd рассказал, как относится к мести.

«Я обожаю сценическую месть: мне на сцене уже проиграло так много людей, и еще так много мне проиграют! Одно дело, когда ты сводишь счеты в жизни (этого я категорически не приемлю), и совсем другое, когда ты это делаешь на сцене, – это настоящий профессионализм!» — подчеркнул Цискаридзе.

Он также добавил, что никогда не хотел взрослеть. По словам Цискаридзе, ему всегда хотелось оставаться ребенком, так как с возрастом приближается конец человеческой жизни. Артист балета заверил, что больше всего не любит терять время и непримиримо относится к опозданиям. Балетмейстер любит, когда все находится на своих местах. К тому же, он не может лечь спать, пока посуда в его доме не будет чистой.

«Я приучил себя никогда не пить плохой чай, не смотреть то, что мне не доставит удовольствия и не тратить свое время на людей, которые мне не приносят ничего положительного и не заставляют меня совершенствоваться», — подчеркнул Цискаридзе.

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