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В Госдуме оценили поездку Киркорова в зону СВО

Депутат Драпеко положительно оценила решение Киркорова выступить в зоне СВО

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Павел Смертин/РИА «Новости»

Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с Lenta.ru положительно оценила поездку Филиппа Киркорова в Донбасс.

По словам депутата, она не знает, как эта поездка отразится на дальнейшей судьбе карьеры Киркорова, однако, считает Драпеко, «что приехал — хорошо».

Накануне сообщалось, что артист исполнил свою композицию «Снег» перед ранеными участниками СВО в городской больнице №2. По данным Shot, весь маршрут исполнителя в ДНР не раскрывается по соображениям безопасности. Помимо прочего, певец привез в ДНР гуманитарную помощь — подарки бойцам, компьютеры и другую технику для городского детского центра. Во время своего визита в больницу Киркоров пообещал оплатить протезы трем раненым участникам СВО.

В начале января Киркоров перевел белгородскому фонду «Синяя птица», который занимается помощью детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, 5 млн рублей. Это случилось после новостей о том, что исполнителя вырезали из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале на фоне скандала с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой.

Ранее продюсер Киселев объяснил нежелание российских артистов петь вместе с SHAMAN.

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