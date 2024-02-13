Киркоров поблагодарил раненых участников СВО и врачей

Певец Филипп Киркоров поблагодарил бойцов СВО и медиков во время посещения госпиталя в Горловке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Очень важно ощущение тыла, которое даете нам вы», — заявил исполнитель.

Киркоров также отметил, что не планирует эмигрировать из России. Он заявил, что в этой стране находится его дом, а также дети и отец.

Помимо прочего, певец привез в ДНР гуманитарную помощь — подарки бойцам, компьютеры и другую технику для городского детского центра. Во время своего визита в больницу Киркоров пообещал оплатить протезы трем раненым участникам СВО.

Накануне сообщалось, что артист исполнил свою композицию «Снег» перед ранеными участниками СВО в городской больнице №2. По данным Shot, весь маршрут исполнителя в ДНР не раскрывается по соображениям безопасности.

В начале января Киркоров перевел белгородскому фонду «Синяя птица», который занимается помощью детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, 5 млн рублей.

До этого Филипп Киркоров сообщил в своем Telegram-канале, что передаст свой гонорар за «Маску» жителям Белгорода. Это случилось после новостей о том, что исполнителя вырезали из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале на фоне скандала с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой.

Ранее сообщалось, что концерт Лолиты отменили в Перми.