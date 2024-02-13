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Участвовавший в «голой» вечеринке Киркоров приехал в Горловку

Shot: певец Филипп Киркоров спел перед ранеными бойцами СВО в Горловке

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Телеграм-канал «SHOT»

Певец Филипп Киркоров посетил город Горловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, артист исполнил свою композицию «Снег» перед ранеными участниками СВО в городской больнице №2.

До этого Shot отмечал, что весь маршрут исполнителя не раскрывается по соображениям безопасности.

Накануне сообщалось, что Киркоров приехал в ДНР утром 13 февраля. Исполнитель, по слухам, намеревался выступить с концертом в одном из местных госпиталей, а также встретиться с участниками СВО.

В начале января Киркоров перевел белгородскому фонду «Синяя птица», который занимается помощью детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, 5 млн рублей.

До этого Филипп Киркоров сообщил в своем Telegram-канале, что передаст свой гонорар за «Маску» жителям Белгорода. Это случилось после новостей о том, что исполнителя вырезали из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале.

В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. На мероприятии присутствовали около 170 человек — кроме Киркорова, его посетили Ксения Собчак, Лолита, Дима Билан, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Глюк'oZa. Стиль вечеринки был «almost naked», поэтому звезды пришли в нижнем белье и просвечивающих платьях. Позднее общественники осудили проведение подобного мероприятия на фоне военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что спектакль звезды «Кухни» Назарова отменили в Дубае.

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