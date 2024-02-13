Андрей Малахов заявил, что не знает о празднике 14 февраля

Шоумен Андрей Малахов заявил, что не празднует День влюбленных (День святого Валентина). Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Пятого канала».

Малахов сказал, что не знает такой праздник и отметил, что 14 февраля перестали отмечать. Звезда также напомнил, что подобные праздники рекламируют в коммерческих целях.

«Сегодня в Госдуме выдвинули предложение отмечать День дружбы. К Дню дружбы отношусь так же, как и к Дню всех влюбленных. Мне кажется, конечно, это суперкоммерческая история», — сказал журналист.

По его словам, в такие праздники производители косметики продают «залежавшийся» товар. Сам Малахов предпочитает дарить цветы.

«Мне кажется, что цветы в праздники и не в праздники — всегда идеальное решение», — заключил он.

Накануне выставка «Найти Бэнкси» на ВДНХ анонсировала розыгрыш для пар в честь Дня святого Валентина.

Представители выставки подготовили для победивших влюбленных специальную программу. Пара сможет посетить экскурсию «Любовь. Граффити. Бэнкси», поужинать при свечах и прийти на киносеанс в репродукцию номера «Отеля за стеной». Розыгрыш проходит до 12 февраля, само мероприятие состоится 14-го числа.

Ранее космонавт Новицкий рассказал о полете на МКС с Пересильд.