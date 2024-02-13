СМИ сообщили о прибытии Филиппа Киркорова в ДНР

Певец Филипп Киркоров прибыл сегодня рано утром в Донецкую народную республику, передает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник. Точная информация о планах звезды на территории ДНР неизвестна, однако, предположительно, он планирует выступить здесь с концертом.

По данным источника, Киркоров встретится с участниками спецоперации, которые лечатся в одном из госпиталей в ДНР.

Напомним, наряду с другими представителями шоу-бизнеса Киркоров в декабре попал в скандал после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. После обрушившейся критики он записал видео с извинениями, однако, несмотря на это, его вырезали из новогодних шоу, а в интернете популярность набрала петиция с требованием лишить его звания народного артиста.

В ДНР после участия в вечеринке Ивлеевой ездил и певец Дима Билан. В Госдуме, однако, заявили, что эта поездка ничего не меняет.

Ранее стало известно, что Киркорова убрали из списка гостей «Золотого граммофона».