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Киркоров приехал в ДНР

«360»: певец Филипп Киркоров планирует выступить перед участниками СВО в ДНР

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Филипп Киркоров приехал в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом сообщает телеканал «360» в Telegram-канале со ссылкой на источник.

Исполнитель, по слухам, намерен выступить с концертом в одном из местных госпиталей, а также встретиться с участниками СВО. При этом официального подтверждения этой информации пока нет.

В начале января Киркоров перевел белгородскому фонду «Синяя птица», который занимается помощью детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, 5 млн рублей.

До этого Филипп Киркоров сообщил в своем Telegram-канале, что передаст свой гонорар за «Маску» жителям Белгорода. Это случилось после новостей о том, что исполнителя вырезали из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале.

24 января сообщалось, что бывший муж Аллы Пугачевой отправился в США вместе со своим директором. Певца заметили на концерте американской исполнительницы Мадонны, состоявшемся на стадионе Madison Square Garden.

В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. На мероприятии присутствовали около 170 человек — кроме Киркорова, его посетили Ксения Собчак, Лолита, Дима Билан, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Глюк'oZa. Стиль вечеринки был «almost naked», поэтому звезды пришли в нижнем белье и просвечивающих платьях. Позднее общественники осудили проведение подобного мероприятия на фоне военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что группа «Слот» отменил три концерта в России.

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